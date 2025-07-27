Трамп возмутился на Иран: "насколько глупыми надо быть"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Иран получил очень сильную взбучку не безосновательно, и мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Но они все еще говорят об обогащении", - отметил Трамп.

Он отметил, что не знает того, кто бы делал так, как сейчас иранцы.

"Я имею в виду, кто бы такое делал - только вышли из чего-то настолько плохого, и они говорят: "Мы хотим продолжить обогащение". Кто бы такое сказал? Насколько же надо быть глупым, чтобы такое сказать? Поэтому мы не позволим, чтобы это произошло". - подытожил он.