Трамп возмутился на Иран: "насколько глупыми надо быть"
Президент США Дональд Трамп резко высказался в отношении Ирана, комментируя их желание продолжить ядерное обогащение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Иран получил очень сильную взбучку не безосновательно, и мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Но они все еще говорят об обогащении", - отметил Трамп.
Он отметил, что не знает того, кто бы делал так, как сейчас иранцы.
"Я имею в виду, кто бы такое делал - только вышли из чего-то настолько плохого, и они говорят: "Мы хотим продолжить обогащение". Кто бы такое сказал? Насколько же надо быть глупым, чтобы такое сказать? Поэтому мы не позволим, чтобы это произошло". - подытожил он.
Переговоры с Ираном
Заметим, что недавно во время переговоров спецпредставителя Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и иранского главы МИД Аббаса Аракчи американская сторона предложила создать региональный консорциум для обогащения урана за пределами Ирана, но Тегеран отказался от предложения.
Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал комплексный дипломатический план, который его страна разрабатывает вместе с Великобританией и Германией. Он охватывает не только ядерную, но и баллистическую программы Ирана.
Уже в пятницу на этой неделе Иран и европейские страны начали ядерные переговоры. РБК-Украина писало, что уже известно по этому вопросу.
Кроме того, как известно, Иран решил возобновить сотрудничество с МАГАТЭ относительно своей ядерной программы. В ближайшие недели страну посетит делегация международных инспекторов.
Стоит добавить, что позиция европейских министров иностранных дел в этом вопросе однозначна. Они заявили, что могут отложить возобновление международных санкций против Ирана, если Тегеран возобновит переговоры с администрацией Трампа и возобновит сотрудничество с МАГАТЭ.
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