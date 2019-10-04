Трамп обсуждал Байдена с лидером Китая, - CNN

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждали бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщили источники, Трамп и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсуждали политические перспективы главного конкурента на президентских выборах в США Байдена, а также другого кандидата от демократов - Элизабет Уоррен.

Отмечается, что стенограмма телефонного разговора лидеров государств была засекречена, а сейчас она содержится в специальной системе для хранения секретной информации. В этой же системе хранилась стенограмма разговора Трампа с Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай должен начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Байдена.

Также РБК-Украина писало, что в Китае отреагировали на призыв американского президента начать расследование в отношении Байдена. Представитель Китая заявил, что Пекин вряд ли заинтересован в расследовании против Байдена. Он добавил, что Китай не хочет вмешиваться во внутренние дела США.