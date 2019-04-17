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Число погибших в Ливии возросло до 180

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 22:10
Число погибших в Ливии возросло до 180
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года

В ходе боевых действий в Триполи (Ливия) погибли 180 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армии Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призывал Хафтара прекратить наступление рад мирных жителей.

Ранее сообщалось о 174 погибших в результате боевых действий в Ливии. РБК-Украина писало, что 8 апреля военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был совершен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Напомним, Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

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