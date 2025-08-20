Трамп обрав TikTok для старту свого нового політичного меседжу: що відомо

Білий дім офіційно відкрив акаунт у TikTok, щоб напряму спілкуватися з американцями через популярний додаток, яким користуються понад 170 мільйонів людей у США.

Ще б пак, президент США Дональд Трамп давно симпатизує TikTok, так як вважає його ключовим фактором своєї перемоги над демократкою Камалою Гарріс на президентських виборах 2024 року.

Свого часу особистий передвиборчий акаунт Трампа @realdonaldtrump зібрав понад 15 мільйонів підписників. Тож новий офіційний канал Білого дому покликаний посилити охоплення аудиторії.

Перший ролик президента Дональда Трампа в новому акаунті @whitehouse з підписом "Америко, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Що нового, TikTok?" супроводжувався словами глави держави: "Я - ваш голос".

Прессекретарка Каролайн Лівітт заявила, що адміністрація прагне "донести історичні успіхи Трампа якомога більшій кількості людей і на якомога більшій кількості платформ".

Разом з тим, такий крок викликав занепокоєння у Вашингтоні.

Трампу нагадали, що в 2024 році Конгрес ухвалив закон, який зобов’язав TikTok припинити роботу в США до 19 січня 2025-го, якщо китайська компанія ByteDance не продасть додаток американським інвесторам. Попри це, після вступу на другий президентський термін Трамп тричі переносив терміни виконання закону - спершу на квітень, потім на червень і зрештою на вересень.

Критики вбачають у цьому ігнорування загроз нацбезпеці. За оцінками американської розвідки, TikTok потенційно може бути використаний Китаєм для збору даних та впливу на громадську думку в США.

Попри скандали, Білий дім робить ставку на TikTok як на майданчик, що дозволяє напряму впливати на молодих виборців і конкурувати з традиційними медіа.

Трамп, зі свого боку, веде переговори про угоду з американськими інвесторами, яка мала б зняти ці ризики.