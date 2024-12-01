Трамп обрав на посаду директора ФБР лояльну до себе людину

"Я з гордістю оголошую, що Каш Патель стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Каш - блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку насамперед", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя та американського народу", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

ЗМІ зазначають, що цією заявою республіканець явно дав зрозуміти про намір усунути з посади нинішнього директора ФБР Крістофера Рея, чиї повноваження мають скінчитися лише у 2027 році.

Трамп висунув кандидатуру Рея ще у 2017 році після звільнення Джеймса Комі. При цьому він почав злитися на нього ще до того, як залишив президентську посаду у 2021 році. Також думка Трампа про ФБР погіршилася після того, як у серпні 2022 року на його курорті в Мар-а-Лаго було проведено обшук, а пізніше звинувачено у нібито зберіганні секретних документів.

У свою чергу інтерес Трампа до Пателя свідчить про його прагнення заповнити керівні посади у правоохоронних органах та розвідці прихильниками, які можуть бути відкриті для виконання його вимог щодо проведення конкретних розслідувань, а також захистити президента від можливих майбутніх перевірок.