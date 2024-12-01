Трамп выбрал на пост директора ФБР лояльного к себе человека

"Я с гордостью объявляю, что Каш Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Каш - блестящий юрист, следователь и борец за "Америку прежде всего", который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

СМИ отмечают, что этим заявлением республиканец явно дал понять о намерении отстранить от должности нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя, чьи полномочия должны истечь лишь в 2027 году.

Трамп выдвинул кандидатуру Рэя еще в 2017 году после увольнения Джеймса Коми. При этом, он начал злиться на него еще до того, как покинул президентский пост в 2021 году. Также мнение Трампа о ФБР ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте в Мар-а-Лаго был проведен обыск, а позже предъявлено обвинение в якобы хранении секретных документов.

В свою очередь интерес Трампа к Пателю говорит о его стремлении заполнить руководящие должности в правоохранительных органах и разведке сторонниками, которые могут быть открыты для выполнения его требований по проведению конкретных расследований, а также защитить президента от возможных будущих проверок.