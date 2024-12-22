Трамп обіцяє після інавгурації "наймасштабнішу операцію з депортації" в історії США

Під час виступу у неділю, 22 грудня, на конференції Turning Point Action AmericaFest в Арізоні Трамп зробив низку заяв щодо планів після повернення в Білий дім й вступу на посаду президента США.

"У мій перший день повернення в Овальному кабінеті я підпишу історичний список виконавчих наказів про закриття нашого кордону для нелегальних іноземців і припинення вторгнення в нашу країну", - сказав він.

За словами Трампа, того самого дня "ми почнемо наймасштабнішу операцію з депортації в американській історії, масштабнішу навіть за операцію президента Дуайта Ейзенхауера".

Нагадаємо, під час передвиборчих перегонів Трамп обіцяв провести кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів, які проживають у США. Він призначив своїм уповноваженим з питань прикордоння Тома Гомана для виконання цієї місії.

Заяви Трампа про дві статі та збереження TikTok

Обраний президент США під час виступу 22 грудня на конференції також висловився про добрі для республіканців результати серед молодих виборців та висловився проти обмеження роботи TikTok у країні.

Материнська компанія цієї соцмережі ByteDance має крайній термін до 19 січня 2025 року для того, щоб відмовитися від TikTok в Google і Apple. В іншому випадку їй загрожує заборона в американських магазинах додатків.

"Я думаю, що нам доведеться почати думати про TikTok. Ми дійсно заходили в TikTok. Ми отримали чудову реакцію з мільярдами переглядів… і це було так чудово бачити", - сказав Трамп.

Крім того, майбутній президент США зробив заяву про намір затвердити в США на законодавчому рівні лише дві статі: жіночу та чоловічу.

"Ми покінчимо з трансгендерним божевіллям, я підпишу накази про припинення статевого каліцтва дітей. Під моєю адміністрацією в США буде лише дві статі: чоловіча та жіноча. Ми приберемо поняття трансгендерності у військових, початкових і середніх школах", - йдеться в заяві Трампа.