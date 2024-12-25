Трамп обіцяє домагатися смертної кари для тих, хто скоїв тяжкі злочини

Заява Трампу пролунала через день після того, як поки ще чинний президент США Джо Байден пом'якшив смертні вироки більшості ув'язнених, засуджених до смертної кари федеральним урядом.

"Щойно я вступлю на посаду, я дам вказівку Міністерству юстиції рішуче домагатися застосування смертної кари, щоб захистити американські сім'ї та дітей від жорстоких ґвалтівників, убивць і монстрів. Ми знову станемо країною закону і порядку", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

The Guardian пише, що новообраний глава держави не зможе скасувати пом'якшення Байдена, які торкнулися 37 федеральних в'язнів, засуджених до смертної кари.

У своїй заяві чинний очільник Білого дому наголосив, що він "засуджує цих убивць, сумує за жертвами їхніх огидних діянь і співчуває всім сім'ям, які зазнали неймовірної та непоправної втрати".

Противники смертної кари вітали рішення предмета, тоді як інші піддали цей крок критиці.

При цьому, трьом чоловікам не було пом'якшено покарання. Мова йде про: