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Трамп обещает добиваться смертной казни для тех, кто совершил тяжкие преступления

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал "решительно" добиваться применения смертной казни к лицам, совершившим насильственные преступления. Он собирается вернуться к этой практике, как во время свого первого срока правления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и The Guardian.

Заявление Трампу прозвучало спустя день после того, как пока еще действующий президент США Джо Байден смягчил смертные пригороворы большинству заключенных, приговоренных к смертной казни федеральным правительством.

"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться применения смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

The Guardian пишет, что новоизбранный глава государства не сможет отменить смягчения Байдена, которые коснулись 37 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни.

В своем заявлении действующий руководитель Белого дома подчеркнул, что он "осуждает этих убийц, скорбит о жертвах их отвратительных деяний и сочувствует всем семьям, которые понесли невообразимую и непоправимую утрату".

Противники смертной казни приветствовали решение предмета, в то время как другие подвергли этот шаг критике.

При этом, троим мужчинам не было смягчено наказание. Речь идет о:

  • Роберте Боуэрсе, осужденного за массовый расстрел в синагоге "Древо жизни";
  • Диланне Руфе, осужденного за расстрел в церкви AME "Мать Эммануэль";
  • Джохаре Царнаеве, осужденного за взрыв на Бостонском марафоне.

Напомним, в интервью NBC News Трамп заявил, что намерен помиловать участников штурма Капитолия (инцидент, который состоялся 6 января 2021 года). Он уточнил, что планирует это сделать в первый день после инаугурации.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп