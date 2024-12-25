Трамп обещает добиваться смертной казни для тех, кто совершил тяжкие преступления

Заявление Трампу прозвучало спустя день после того, как пока еще действующий президент США Джо Байден смягчил смертные пригороворы большинству заключенных, приговоренных к смертной казни федеральным правительством.

"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться применения смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

The Guardian пишет, что новоизбранный глава государства не сможет отменить смягчения Байдена, которые коснулись 37 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни.

В своем заявлении действующий руководитель Белого дома подчеркнул, что он "осуждает этих убийц, скорбит о жертвах их отвратительных деяний и сочувствует всем семьям, которые понесли невообразимую и непоправимую утрату".

Противники смертной казни приветствовали решение предмета, в то время как другие подвергли этот шаг критике.

При этом, троим мужчинам не было смягчено наказание. Речь идет о: