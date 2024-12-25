Трамп обещает добиваться смертной казни для тех, кто совершил тяжкие преступления

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал "решительно" добиваться применения смертной казни к лицам, совершившим насильственные преступления. Он собирается вернуться к этой практике, как во время свого первого срока правления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и The Guardian.
Заявление Трампу прозвучало спустя день после того, как пока еще действующий президент США Джо Байден смягчил смертные пригороворы большинству заключенных, приговоренных к смертной казни федеральным правительством.
"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться применения смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
The Guardian пишет, что новоизбранный глава государства не сможет отменить смягчения Байдена, которые коснулись 37 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни.
В своем заявлении действующий руководитель Белого дома подчеркнул, что он "осуждает этих убийц, скорбит о жертвах их отвратительных деяний и сочувствует всем семьям, которые понесли невообразимую и непоправимую утрату".
Противники смертной казни приветствовали решение предмета, в то время как другие подвергли этот шаг критике.
При этом, троим мужчинам не было смягчено наказание. Речь идет о:
Напомним, в интервью NBC News Трамп заявил, что намерен помиловать участников штурма Капитолия (инцидент, который состоялся 6 января 2021 года). Он уточнил, что планирует это сделать в первый день после инаугурации.
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