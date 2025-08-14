Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру, - Politico

Трампа номінували на Нобелівську премію миру

Нагадаємо, ще у березні ми повідомляли, що президента США Дональда Трампа збираються номінувати на Нобелівську премію миру. Причиною тому є мирні зусилля глави Білого дому на Близькому Сході.

The Hill зазначає, що Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, однак він жодного разу не вигравав цю омріяну нагороду.

Так, у лютому 2019 року Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висунув його на Нобелівську премію миру за зусилля з досягнення мирної угоди з Північною Кореєю.

А в січні цього року член палати представників США Клаудія Тенні заявила, що висунула кандидатуру Трампа за його посередницьку роль в укладенні історичних Авраамських угод під час його першого президентського терміну.

Деякі спостерігачі вважають, що прагнення Трампа укласти мирну угоду між РФ і Україною частково зумовлене бажанням отримати ще один шанс на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо , що кожного року Норвезький Нобелівський комітет запрошує конкретних кваліфікованих людей для представлення номінацій на Нобелівську премію миру. Статут Фундації Нобеля визначає осіб, що мають право висувати номінації на Нобелівську премію миру. Зокрема, це: