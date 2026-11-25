За даними співрозмовників телеканалу, прихильники такого сценарію вважають, що операція продемонструє Тегерану здатність США знаходити та знищувати іранських керівників у будь-який момент.

Це, на їхню думку, може посилити тиск на режим і дати Трампу можливість оголосити про перемогу та завершити військову кампанію.

Водночас остаточного рішення щодо проведення такої операції американський президент поки не ухвалив.

Ризики для США

Варто зазначити, що противники операції попереджають про серйозні ризики. Зокрема, усунення іранських керівників може змусити тих, хто залишиться при владі, зайняти ще жорсткішу позицію.

Це також може ускладнити майбутні мирні переговори та підірвати довіру до США як потенційного партнера в дипломатичному врегулюванні.

Деякі американські військові керівники побоюються, що такі удари спровокують масштабну відповідь Тегерана та поставлять під загрозу американських посадовців.

Які ще варіанти дій розглядає Трамп

За інформацією NBC News, ідея ліквідації представників іранського керівництва не нова. Її вже раніше пропонували американському президенту, однак останніми тижнями обговорення активізувалися.

Серед інших сценаріїв, які розглядає Вашингтон, - відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану, а також удари по нафтовій, енергетичній та ядерній інфраструктурі країни.

Зокрема, потенційними цілями можуть стати нафтові об'єкти на острові Харг, енергетична інфраструктура острова Кешм та об'єкти зі збагачення урану в районі гори Пікекс.

Однак остаточного рішення Трамп поки не ухвалив. Минулого тижня він дав зрозуміти, що масштабні військові дії проти Ірану можуть відкласти до початку наступного року.

Чому США побоюються відповіді Ірану

Одним із аргументів противників операції є загроза для американських посадовців. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно переїхав на військову базу в районі Вашингтона через побоювання за власну безпеку після погроз з боку Ірану.

Крім того, для проведення операції проти іранського керівництва Вашингтону знадобляться особливо точні розвідувальні дані. За інформацією NBC News, США використовують не лише власну розвідку, а й інформацію ізраїльських спецслужб.

Тим часом Тегеран не демонструє готовності до поступок. 24 листопада спікер парламенту Ірану та головний переговорник Мохаммад-Багер Галібаф заявив, що країна не погодиться на переговори зі Сполученими Штатами, доки не будуть виконані сім вимог іранської сторони.

Серед умов, про які раніше повідомляли іранські посадовці, – припинення бойових дій на всіх фронтах, скасування американських санкцій, припинення морської блокади іранських портів та розблокування заморожених активів.

Галібаф також попередив, що Іран готовий розширити географію протистояння у разі ворожих дій.