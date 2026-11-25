По данным собеседников телеканала, поклонники такого сценария считают, что операция продемонстрирует Тегерану способность США находить и уничтожать иранских руководителей в любой момент.

Это, по их мнению, может усилить давление на режим и дать Трампу возможность объявить о победе и завершить военную кампанию.

В то же время, окончательного решения о проведении такой операции американский президент пока не принял.

Риски для США

Следует отметить, что противники сделки предупреждают о серьезных рисках. В частности, устранение иранских руководителей может заставить тех, кто останется у власти, занять более жесткую позицию.

Это также может осложнить предстоящие мирные переговоры и подорвать доверие США как потенциального партнера в дипломатическом урегулировании.

Некоторые американские военные руководители опасаются, что такие удары спровоцируют масштабный ответ Тегерана и поставят под угрозу американских чиновников.

Какие еще варианты действий рассматривает Трамп

По информации NBC News, идея ликвидации представителей иранского руководства не нова. Ее уже раньше предлагали американскому президенту, однако в последние недели обсуждения активизировались.

Среди других сценариев, рассматриваемых Вашингтоном, - возобновление масштабных боевых операций против Ирана, а также удары по нефтяной, энергетической и ядерной инфраструктуре страны.

В частности, потенциальными целями могут стать нефтяные объекты на острове Харг, энергетическая инфраструктура острова Кешм и объекты по обогащению урана в районе горы Пикекс.

Однако окончательного решения Трамп пока не принял. На прошлой неделе он дал понять, что масштабные военные действия против Ирана могут быть отложены до начала следующего года.

Почему США опасаются ответа Ирана

Одним из аргументов противников сделки является угроза для американских чиновников. В частности, министр финансов США Скотт Бессент недавно переехал на военную базу в районе Вашингтона из-за опасений за собственную безопасность после угроз со стороны Ирана.

Кроме того, для проведения операции против иранского руководства Вашингтона понадобятся особо точные разведывательные данные. По информации NBC News, США используют не только собственную разведку, но и информацию израильских спецслужб.

Между тем, Тегеран не демонстрирует готовности к уступкам. 24 ноября спикер парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что страна не согласится на переговоры с Соединенными Штатами, пока не будут выполнены семь требований иранской стороны.

Среди условий, о которых ранее сообщали иранские чиновники – прекращение боевых действий на всех фронтах, отмена американских санкций, прекращение морской блокады иранских портов и разблокирование замороженных активов.

Галибаф также предупредил, что Иран готов расширить географию противостояния в случае враждебных действий.