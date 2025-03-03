Трамп обговорить із главою Пентагону і держсекретарем припинення військової допомоги Україні, - NYT

Представник адміністрації Трампа повідомив, що президент США зустрінеться з чиновниками, включно з держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, до них належить припинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і устаткування, дозволеними й оплаченими за адміністрації Джо Байдена.

Допомога Україні

У квітні 2024 року Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні на суму близько 61 млрд доларів. Це сталося після того, як пакет блокувався протягом пів року через позицію республіканців, які орієнтувалися на Дональда Трампа.

Із загального обсягу допомоги 48,4 млрд доларів було виділено через Міністерство оборони США. Найбільша сума в 13,8 млрд доларів призначалася для Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), за якою зброя виробляється на американських підприємствах на замовлення Пентагону.

Крім того, 23,2 млрд доларів було спрямовано на поповнення запасів озброєнь США, 13,8 млрд доларів - на закупівлю озброєнь для України, 11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.

Адміністрація Байдена не встигла витратити всю суму на передачу зброї Україні. Залишок коштів становив близько 4 млрд доларів. Після інавгурації Трампа 20 січня ця допомога продовжувала надходити.

Зустріч Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого закінчилася сваркою. Після цього президент України вирушив до Лондона, де європейські лідери обговорювали збільшення допомоги Україні.