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Трамп обеспечил себе возможность переизбраться

Новости » Политика     18.03.2020 - 08:57
Трамп обеспечил себе возможность переизбраться
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трам одержал победу в штатах Иллинойс и Флорида

Президент США Дональд Трамп обеспечил себе участие в новых выборах, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на СhicagoTribune.

По итогам первичных выборов в штатах, президент США Дональд Трам одержал победу для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах которые пройдут 3 ноября. Как сообщается, действующий президент одержал победу в обоих штатах Иллинойс и Флорида и в настоящее время получил 1301 голос делегата.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден лидировал на первичных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс. Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов, тогда как его соперник от демократов, сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс набрал лишь 22,8%.

Также Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон, которые состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

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