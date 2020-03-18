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Трамп забезпечив собі можливість переобратися

Новини » Політика     18.03.2020 - 08:57
Трамп забезпечив собі можливість переобратися
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трам здобув перемогу в штатах Іллінойс і Флорида

Президент США Дональд Трамп забезпечив собі участь у нових виборах, які пройдуть в листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на СhicagoTribune.

За підсумками первинних виборів у штатах, президент США Дональд Трам здобув перемогу для висунення кандидатом від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, які відбудуться 3 листопада. Як повідомляється, чинний президент здобув перемогу в обох штатах Іллінойс і Флорида і в даний час отримав 1301 голоси делегата.

Нагадаємо, Колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс. У Флориді за підсумками обробки 94,4% голосів він зібрав 61,7% голосів делегатів, тоді як його суперник від демократів, сенатор зі штату Вермонт Берні Сандерс набрав лише 22,8%.

Також Байден отримав перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів у штаті Вашингтон, які відбулися 10 березня. Обробка бюлетенів в штаті ще триває, проте, за попередніми оцінками, Байден отримує близько 38% голосів виборців, а сенатор від Вермонта Берні Сандерс - приблизно 36%.

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