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Трамп обдумывает поход на выборы в 2024 году, но без Майка Пенса, - Bloomberg

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 22:41
Трамп обдумывает поход на выборы в 2024 году, но без Майка Пенса, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп рассматривает возможность похода на второй срок на выборах в 2024-м году. И он ищет нового человека на кандидатуру потенциального вице-президента.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сам Трамп и его советники не хотят, чтобы прежний вице-президент Майк Пенс вновь шел в союзе с Трампом на выборы в 2024 году. Его команда ищет нового человека на эту роль среди тех, кто остался предан Трампу до конца его президентского срока.

Возможно, что вместе с Трампом баллотироваться будет чернокожий кандидат или женщина. Одной из кандидатур называется губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем, первая женщина-губернатор этого штата.

Напомним, на съезде консерваторов во Флориде Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что в третий раз может видвинутся кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Также Трамп считает, что президент Джо Байден стал худшим главой США в современной истории. Его первый месяц на посту был "катастрофическим".

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