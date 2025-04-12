ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп незадоволений ходом переговорів щодо війни: розчарований і РФ, і Україною

Вашингтон, Субота 12 квітня 2025 10:28
UA EN RU
Трамп незадоволений ходом переговорів щодо війни: розчарований і РФ, і Україною Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп розчарований і Росією, і Україною у переговорах для завершення війни. При цьому у США вважають, що мають "важелі впливу" в переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

"Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він постійно розчарований обома сторонами цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися, він хоче, щоб війна закінчилася", - заявила Левітт.

За її словами, в адміністрації Дональда Трампа вірять, що "мають важелі впливу в переговорах про мирну угоду". Речницю наголосила, що США збираються використати ці важелі.

Варто зазначити, що заява Керолайн Левітт прозвучала на тлі візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії. Відомо, що він провів п'ятигодинні переговори з диктатором Володимиром Путіним.

Переговори щодо війни в Україні

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговорів України і США, а також два раунди переговорів між делегаціями США та Росії. Проте спецпредставник президента США Стів Віткофф кілька разів відвідував РФ для зустрічей з Путіним.

Останній раунд відбувся 23-24 березня. Тоді делегації за посередництва США обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Україна погодилася на пропозицію США, але Росія досі не дала чіткої відповіді, водночас висуваючи вимоги.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче переговорів без прогресу, і натякнув на санкції проти РФ, якщо вона не зробить крок до миру.

Президент США Дональд Трамп також заявляв, що Росія має "ворушитися" у напрямку завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Україна Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ