Трамп недоволен ходом переговоров по войне: разочарован и РФ, и Украиной

Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной в переговорах для завершения войны. При этом в США считают, что имеют "рычаги влияния" в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились, он хочет, чтобы война закончилась", - заявила Левитт. По ее словам, в администрации Дональда Трампа верят, что "имеют рычаги влияния в переговорах о мирном соглашении". Пресс-секретарь подчеркнула, что США собираются использовать эти рычаги. Стоит отметить, что заявление Кэролайн Левитт прозвучало на фоне визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию. Известно, что он провел пятичасовые переговоры с диктатором Владимиром Путиным.