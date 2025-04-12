Трамп недоволен ходом переговоров по войне: разочарован и РФ, и Украиной
Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной в переговорах для завершения войны. При этом в США считают, что имеют "рычаги влияния" в переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились, он хочет, чтобы война закончилась", - заявила Левитт.
По ее словам, в администрации Дональда Трампа верят, что "имеют рычаги влияния в переговорах о мирном соглашении". Пресс-секретарь подчеркнула, что США собираются использовать эти рычаги.
Стоит отметить, что заявление Кэролайн Левитт прозвучало на фоне визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию. Известно, что он провел пятичасовые переговоры с диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры по войне в Украине
Напомним, что в Саудовской Аравии прошло два раунда переговоров Украины и США, а также два раунда переговоров между делегациями США и России. Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф несколько раз посещал РФ для встреч с Путиным.
Последний раунд состоялся 23-24 марта. Тогда делегации при посредничестве США обсудили безопасность гражданского судоходства в Черном море, а также прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.
Украина согласилась на предложение США, но Россия до сих пор не дала четкого ответа, одновременно выдвигая требования.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет переговоров без прогресса, и намекнул на санкции против РФ, если она не сделает шаг к миру.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Россия должна "шевелиться" в направлении завершения войны.
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