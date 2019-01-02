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Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Новини » Політика    02.01.2019 - 07:10
Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Американський президент прокоментував заяву лідера КНДР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з нетерпінням чекає на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Відповідне повідомлення президент США написав у відповідь на зроблену раніше заяву лідера КНДР про готовність "у будь-який час" зустрітися з Трампом.

"Я теж з нетерпінням чекаю зустрічі з головою Кімом, який так добре розуміє, що Північна Корея володіє величезним економічним потенціалом", - заявив президент США.

Раніше глава КНДР Кім Чен Ин повідомив, коли він може провести зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Водночас він попередив, що "Північна Корея може розглянути можливість зміни курсу, якщо США збережуть тиск".

Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Нагадаємо, 20 грудня державний секретар США Майк Помпео підтвердив намір президента США Дональд Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина зустрітися на початку 2019 року.

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