Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Американський президент прокоментував заяву лідера КНДР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з нетерпінням чекає на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Відповідне повідомлення президент США написав у відповідь на зроблену раніше заяву лідера КНДР про готовність "у будь-який час" зустрітися з Трампом.

"Я теж з нетерпінням чекаю зустрічі з головою Кімом, який так добре розуміє, що Північна Корея володіє величезним економічним потенціалом", - заявив президент США.

Раніше глава КНДР Кім Чен Ин повідомив, коли він може провести зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Водночас він попередив, що "Північна Корея може розглянути можливість зміни курсу, якщо США збережуть тиск".

Нагадаємо, 20 грудня державний секретар США Майк Помпео підтвердив намір президента США Дональд Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина зустрітися на початку 2019 року.