Трамп неодноразово хвалив Гітлера, - колишній голова апарату Білого дому

Видання пише, що в серії інтерв'ю NYT, Келлі висловив стурбованість щодо того, що Трамп правитиме як диктатор, якщо його оберуть наступного місяця. На його думку, кандидат у президенти США від Республіканської партії відповідає визначенню фашиста, додавши, що той не розуміється на історії та Конституції.

Так, Келлі заявив в інтерв'ю, що Трамп сказав йому таку фразу: "Гітлер зробив кілька добрих речей". Крім того, колишній голова апарату Білого дому підкреслив, що може підтвердити попередні повідомлення про те, що Трамп неодноразово позитивно відгукувався про нацистського лідера.

"Колишній президент, безумовно ставиться до вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами - він це казав. Тож він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста, це точно", - заявив Келлі.

У свою чергу, у вівторок представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг сказав у своїй заяві, відправленій електронною поштою, що Келлі "повністю зганьбився, вигадавши ці викриті історії".

У публікації Axios наводиться ще кілька заяв колишнього глави апарату Білого дому щодо теми німецьких генералів навколо Гітлера, а також загиблих американців у Першій світовій війні. У відповідь до них видання додало, що раніше передвиборчий штаб Трампа теж заперечував, що кандидат від Республіканців партії колись говорив подібне.