Трамп неоднократно хвалил Гитлера, - бывший глава аппарата Белого дома

Издание пишет, что в серии интервью NYT, Келли выразил обеспокоенность насчет того, что Трамп будет править как диктатор, если его изберут в следующем месяце. По его мнению, кандидат в президенты США от Республиканской партии соответствует определению фашиста, добавив, что тот не разбирается в истории и Конституции.

Так, Келли заявил в интервью, что Трамп сказал ему следующую фразу: "Гитлер сделал несколько хороших вещей". Кроме того, бывший глава аппарата Белого дома подчеркнул, что может подтвердить предыдущие сообщения о том, что Трамп не раз положительно отзывался о нацистском лидере.

"Бывший президент, безусловно относится к крайне правым взглядам, он, безусловно, авторитарен, восхищается людьми, которые являются диктаторами - он это говорил. Так что он, безусловно, подпадает под общее определение фашиста, это точно", - заявил Келли.

В свою очередь, во вторник представитель предвыборного кампании Трампа Стивен Чунг сказал в своем заявлении, отправленному по электронной почте, что Келли "полностью опозорился, выдумав эти разоблаченные истории".

В публикации Axios приводиться еще несколько заявлений бывшего главы аппарата Белого дома насчет темы немецких генералов вокруг Гитлера, а также погибших американцев в Первой мировой войне. В ответ к ним издание добавило, что ранее предвыборной штаб Трампа тоже отрицал, что кандидат от Республиканцев партии когда-либо говорил подобное.