Трамп назвав "розчаровуючими" результати виборів до Конгресу США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Хоча в деяких відносинах вчорашні вибори були дещо розчаровуючими, на мій особистий погляд це була дуже велика перемога", - підкреслив Трамп.

Зазначимо, що станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація більш рівна - від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.