Трамп назвав "розчаровуючими" результати виборів до Конгресу США

Екс-президент США Дональд Трамп вважає результати виборів до Конгресу США "у певному сенсі розчаровуючими".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Хоча в деяких відносинах вчорашні вибори були дещо розчаровуючими, на мій особистий погляд це була дуже велика перемога", - підкреслив Трамп.
Зазначимо, що станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація більш рівна - від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.
Нагадаємо, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп планує оголосити про свою участь у президентських виборах до Дня подяки (24 листопада).
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