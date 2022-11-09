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Трамп назвав "розчаровуючими" результати виборів до Конгресу США

Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-президент США Дональд Трамп вважає результати виборів до Конгресу США "у певному сенсі розчаровуючими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Хоча в деяких відносинах вчорашні вибори були дещо розчаровуючими, на мій особистий погляд це була дуже велика перемога", - підкреслив Трамп.

Зазначимо, що станом на вечір 9 листопада до Палати представників Конгресу пройшли 187 демократів та 203 республіканці. При цьому в Сенаті ситуація більш рівна - від кожної партії туди пройшли по 48 осіб. Підрахунок голосів все ще продовжується.

Нагадаємо, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп планує оголосити про свою участь у президентських виборах до Дня подяки (24 листопада).

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