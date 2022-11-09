Трамп назвал "разочаровывающими" результаты выборов в Конгресс США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

“Хотя в некоторых отношениях вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа”, - подчеркнул Трамп.

Отметим, что по состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более равная - от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.