RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп назвал "разочаровывающими" результаты выборов в Конгресс США

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экс-президент США Дональд Трамп считает результаты выборов в Конгресс США "в некотором смысле разочаровывающими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

“Хотя в некоторых отношениях вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа”, - подчеркнул Трамп.

Отметим, что по состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более равная - от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что Трамп планирует объявить о своем участии в президентских выборах до Дня благодарения (24 ноября).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВыборы в СШАКонгресс США