Трамп назвав "підлою шарадою" вирок по справі про гроші акторці Стормі Деніелс

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на на вирок по справі про гроші акторці Стормі Деніелс. Він пообіцяв подати апеляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Радикальні демократи програли ще одне жалюгідне, неамериканське полювання на відьом", - сказав він.
Трамп заявив, що "справи ніколи не було".
"Сьогоднішня подія була жахливою шарадою, і тепер, коли вона закінчилася, ми оскаржимо цю містифікацію, яка не має жодних підстав, і відновимо довіру американців до нашої колись великої системи правосуддя", - продовжив політик.
Трамп додав, що "справжнє журі", американський народ, висловився, переобравши його переважним мандатом на одних із найбільш значущих виборів в історії.
"Як переконався американський народ, у цій "справі" не було ні злочину, ні збитків, ні доказів, ні фактів, ні закону, лише дуже суперечливий суддя, зірковий свідок, який є позбавленим прав, опальним, серійним лжесвідченням і злочинним втручанням у вибори", - резюмував він.
Як повідомлялось, 10 січня суд оголосив вирок новообранному президенту США Дональду Трампу у справі про гроші акторці Стормі Деніелс. Він отримав умовний термін.
Додамо, що наразі ця справа є єдиною серед інших проти Трампа в США, яка дійшла до логічного завершення і отримала вирок, не враховуючи ще дві справи які були припинені через неконституційність судового переслідування Трампа як новообраного президента США.
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