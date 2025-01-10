Трамп назвав "підлою шарадою" вирок по справі про гроші акторці Стормі Деніелс

"Радикальні демократи програли ще одне жалюгідне, неамериканське полювання на відьом", - сказав він.

Трамп заявив, що "справи ніколи не було".

"Сьогоднішня подія була жахливою шарадою, і тепер, коли вона закінчилася, ми оскаржимо цю містифікацію, яка не має жодних підстав, і відновимо довіру американців до нашої колись великої системи правосуддя", - продовжив політик.

Трамп додав, що "справжнє журі", американський народ, висловився, переобравши його переважним мандатом на одних із найбільш значущих виборів в історії.

"Як переконався американський народ, у цій "справі" не було ні злочину, ні збитків, ні доказів, ні фактів, ні закону, лише дуже суперечливий суддя, зірковий свідок, який є позбавленим прав, опальним, серійним лжесвідченням і злочинним втручанням у вибори", - резюмував він.