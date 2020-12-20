Трамп назвал "жалким мейнстримом" обвинять Россию в кибератаках на США

Действующий президент США Дональд Трамп подверг сомнению причастность России к кибератакам на американские правительственные учреждения. Он намекнул, что это мог быть Китай.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам "фейковые медиа" переоценивают серьезность кибератак.

"Россия, Россия, Россия – это главная мелодия, когда что-то случается, потому что жалкий мейнстрим, преимущественно из финансовых соображений, смертельно боятся обсудить вероятность, что это может быть Китай (а может быть!)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые работают, вероятно, на российское правительство, сломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступный трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли про хакерские атаки. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) выявило хакерскую атаку на правительственные сети.