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Трамп назвав "жалюгідним мейнстрімом" звинувачувати Росію в кібератаках на США

Автор: Даша Харченко

Чинний президент США Дональд Трамп піддав сумніву причетність Росії до кібератак на американські урядові установи. Він натякнув, що це міг бути Китай.

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Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами "фейкові медіа" переоцінюють серйозність кібератак.

"Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)", - додав він.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампкібератака