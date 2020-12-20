Трамп назвав "жалюгідним мейнстрімом" звинувачувати Росію в кібератаках на США

Чинний президент США Дональд Трамп піддав сумніву причетність Росії до кібератак на американські урядові установи. Він натякнув, що це міг бути Китай.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами "фейкові медіа" переоцінюють серйозність кібератак.

"Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)", - додав він.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.