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В России пригрозили Евросоюзу разрывом отношений

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Москва, Четверг 14 апреля 2022 10:38
В России пригрозили Евросоюзу разрывом отношений Фото: вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев (council gov ru)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Европейский союз выходит за пределы своей компетенции по отношению к России. В связи с этим РФ может разорвать отношения с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Косачева в Telegram.

Он напомнил, что Россия полностью оборвала связь с Советом Европы и Европейским судом по правах человека. Теперь власти РФ могут так поступить и с Евросоюзом.

"С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных - недоступное для ЕС", - заявил Косачев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе.

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