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Трамп назвав війну РФ проти України геноцидом

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Вашингтон, Четвер 14 квітня 2022 13:37
Трамп назвав війну РФ проти України геноцидом Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився з чинним господарем Білого дому Джо Байденом, який назвав розв'язану РФ проти України війну геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

45-й президент США в інтерв'ю Fox News у середу ввечері приєднався до свого наступника щодо визначення війни в Україні. Трамп згадав про Україну в контексті критики Байдена.

Екс-президент розкритикував Білий дім за рекордно високу інфляцію, додавши: "А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид".

Згодом Трамп доповнив свій коментар. Він ще раз підтвердив реалізацію РФ геноциду в Україні та піддав критиці пасивність США та НАТО.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і запитають: "Як ми відступили, як НАТО відступило?" – резюмував екс-президент.

Раніше Трамп прогнозував, що вторгнення Росії до України може призвести до Третьої світової війни. Він також висловлював сумніви, що президента РФ Путіна може зупинити хтось інший, окрім самого Трампа.

До слова, Євросоюз отримав від Росії погрози розірвати двосторонні взаємини.

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