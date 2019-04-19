Трамп назвал "сумасшедшим" отчет Мюллера

Президент США Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в опубликованном накануне отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Отмечается, что Трамп назвал этот документ "сумасшедшим", а показания отдельных людей в отношении себя "сфабрикованным и полностью неверными".

"То, что написано про меня в сумасшедшем отчете Мюллера, который подписали 18 злых и ненавидящих демократов, полностью сфабриковано", - написал Трамп.

Также он отметил, что никогда не соглашался свидетельствовать в этом деле. По его словам, некоторые утверждения в отчете - "полная чушь", которая нужна для того, чтобы показать "некоторых людей с выгодной стороны"

Напомним, вчера, 18 апреля, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Из доклада следует, что российское правительство пыталось вмешаться в американские выборы. Однако благодаря расследованию Мюллера теперь известно, что русские не сотрудничали с президентом Трампом или кампанией Трампа,

Кроме того, в докладе говорится о том, что Руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник предлагал создание на Востоке Украины "автономной республики" во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем