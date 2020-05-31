Трамп назвал протестующих в США анархистами и мародерами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в Миннеаполисе, назвав протестующих "мародерами и анархистами". При этом он отметил, что поддерживает мирных демонстрантов.

Об этом сообщают AFP и CNN.

Выступая во Флориде после успешного запуска американских космонавтов к орбите Земли компанией SpaceX, Трамп отвел значительное время своей речи теме массовых беспорядков в стране. Они вспыхнули после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

В частности, президент заявил, что осуждает насильственные действия "мародеров и анархистов" в США.

"Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса стала серьезной трагедией. Этого никогда не должно было случиться. Он наполнил американцев по всей стране ужасом, гневом и горем... Мы поддерживаем право мирных протестующих и слышим их просьбы. Но то, что мы сейчас видим на улицах наших городов, не имеет ничего общего со справедливостью или миром", - сказал Трамп.

Он также добавил, что его администрация всегда будет против насилия и беспорядков, но поддержит мирные протесты законопослушных граждан.

"Я стою перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию, чтобы грабить, нападать и угрожать", - подчеркнул Трамп.

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Вскоре митинги и демонстрации охватили другие американские города. По данным СМИ страны, по состоянию на 30 мая протесты, переростающие в беспорядки, прошли уже в 30 городах.

Напомним, в Чикаго митингующие 30 мая атаковали автомобили полиции.