Трамп назвав протестувальників у США анархістами і мародерами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп засудив масові заворушення в Міннеаполісі, назвавши протестувальників "мародерами і анархістами". При цьому він зазначив, що підтримує мирних демонстрантів.

Про це повідомляють AFP і CNN.

Виступаючи у Флориді після успішного запуску американських космонавтів на орбіту Землі компанією SpaceX, Трамп відвів значний час у своїй промові темі масових заворушень в країні. Вони спалахнули після вбивства поліцейськими в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда.

Зокрема, президент заявив, що засуджує насильницькі дії "мародерів і анархістів" в США.

"Смерть Джорджа Флойда на вулицях Міннеаполіса стала серйозною трагедією. Цього ніколи не повинно було трапитися. Він наповнив американців по всій країні жахом, гнівом і горем... Ми підтримуємо право мирних протестувальників і чуємо їх прохання. Але те, що ми зараз бачимо на вулицях наших міст, не має нічого спільного зі справедливістю або миром", - сказав Трамп.

Він також додав, що його адміністрація завжди буде проти насильства і безладів, але підтримає мирні протести законослухняних громадян.

"Я стою перед вами в рішучому протистоянні будь-кому, хто використовує цю трагедію, щоб грабувати, нападати і погрожувати", - підкреслив Трамп.

Масові заворушення спалахнули в США після 25 травня, коли поліцейські під час затримання вбили афроамериканця Джорджа Флойда. Люди звинуватили правоохоронців у расизмі і спалили поліцейську дільницю.

Незабаром мітинги і демонстрації охопили інші американські міста. За даними ЗМІ країни, станом на 30 травня протести, що переросли у заворушення, пройшли вже в 30 містах.

Нагадаємо, у Чикаго мітингувальники 30 травня атакували автомобілі поліції.