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Трамп назвал "оскорбительным" предложение Макрона о создании армии ЕС

Новости » Политика    10.11.2018 - 03:35
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США предложил Европе вначале "заплатить свою долю в финансировании НАТО"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "очень оскорбительным" для США предложение главы Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию, чтобы Европа могла защищаться, не завися от США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

"Президент Макрон только что предложил Европе создать свои собственные военные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которое в значительной степени субсидируют США!", - написал Трамп.

Трамп назвал &quot;оскорбительным&quot; предложение Макрона о создании армии ЕС

Соответствующее заявление Трамп сделал накануне своего визита в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Напомним, 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Он опасается, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность и считает, что Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.

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