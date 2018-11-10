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Трамп назвав "образливою" пропозицію Макрона про створення армії ЄС

Новини » Політика    10.11.2018 - 03:35
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США запропонував Європі спочатку "заплатити свою частку у фінансуванні НАТО"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав "дуже образливою" для США пропозицію глави Франції Еммануеля Макрона створити загальноєвропейську армію, щоб Європа могла захищатися самостійно, не залежачи від США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

"Президент Макрон щойно запропонував Європі створити свої власні військові сили, щоб захистити себе від США, Китаю і Росії. Дуже образливо, але, можливо, Європі спочатку слід заплатити свою справедливу частку у фінансуванні НАТО, яке значною мірою субсидують США!" - написав Трамп.

Трамп назвав &quot;образливою&quot; пропозицію Макрона про створення армії ЄС

Відповідну заяву Трамп зробив напередодні свого візиту в Париж на заходи з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Нагадаємо, 6 листопада президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Він побоюється, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека і вважає, що Європа має бути здатною захищатися самостійно, не залежачи від США.

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