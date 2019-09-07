Трамп назвал обмен пленными шагом к миру между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и РФ с проведенным обменом политзаключенными, а также выразил надежду на то, что он станет первым шагом к миру. Об этом американский лидер написал в Twitter.

По его словам, нынешний обмен может стать "гигантским" шагом к миру между Украиной и РФ.

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" - написал глава государства.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся сегодня, 7 сентября, в Украину вернулись 35 удерживаемых лиц. РБК-Украина ранне опубликовало список украинцев, которые вернулись в Украину. Так, с российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух и другие.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. Он считает, что обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.