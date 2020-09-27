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Трамп назвал кандидатуру на место судьи Гинзбург в Верховном суде

США, Воскресенье 27 сентября 2020 02:29
Трамп назвал кандидатуру на место судьи Гинзбург в Верховном суде
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп объявил о номинации консервативной судьи апелляционного суда Эми Барретт на должность судьи Верховного суда. Она должна заменить судью Рут Гинзбург, которая принадлежала к либеральному крылу ВС.

Об этом сообщает Reuters.

"Я выступаю сегодня перед вами для того, чтобы выполнить мой высший и наиболее важная обязанность перед Конституцией Соединенных Штатов - объявить номинацию судьи Верховного суда", - сказал Трамп.

Кандидатуру Эми Барретт должен утвердить Сенат, где большинство составляют республиканцы. В случае назначения Барретт, с составе Верховного суда будет 6 консервативных судей из 9.

Напомним, что Рут Гинзбург умерла 18 сентября. Ей было 87 лет. Она стала второй женщиной – членом Верховного суда США.

На своей должности она стала символом либерального крыла Верховного суда. При ее участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств.

Сразу после смерти Гинзбург Трамп призвал Сенат безотлагательно рассмотреть предложенную им кандидатуру на вакантную должность судьи Верховного суда.

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