Трамп назвав кандидатуру на місце судді Гінзбург у Верховному суді

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США Дональд Трамп номінував консервативну суддю апеляційного суду Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити померлу суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.

Про це повідомляє Reuters.

"Я виступаю сьогодні перед вами для того, щоби виконати мій вищий та найбільш важливий обов'язок перед Конституцією Сполучених Штатів - оголосити номінацію судді Верховного суду", - сказав Трамп.

Кандидатуру Барретт має затвердити Сенат, де більшість складають республіканці. У випадку призначення Барретт, у складі Верховного суду буде 6 консервативних суддів з 9.

Нагадаємо, що Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Вона стала другою жінкою - членом Верховного суду США.

На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. За її участі були ухвалені рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.

Одразу пііля смерті Гінзбург Трамп закликав Сенат невідкладно розглянути запропоновану ним кандидатуру на вакантну посаду судді Верховного суду.