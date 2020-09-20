Это будет женщина: Трамп назовет кандидатуру на место судьи Гинзбург уже на следующей неделе

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Президент США Дональд Трамп намерен объявить кандидатуру на должность верховного судьи вместо умершей Рут Бадер Гинзбург на следующей неделе. Скорее всего это будет женщина.

Об этом сообщает Reuters.

"На следующей неделе я буду выдвигать кандидата. Это будет женщина. Я думаю, это должна быть женщина, потому что на самом деле женщины мне нравятся намного больше, чем мужчины", - сказал Трамп.

Для Трампа это будет третье назначение судьи Верховного суда за президентский срок.

В качестве возможных кандидатов на должность судьи Верховного суда фигурируют Эми Кони Барретт из Чикаго и Барбара Лагоа из Атланты.

В настоящее время они являются судьями апелляционного суда, обе на свои нынешние должности были выдвинуты Трампом.

Отметим, что место в Верховном суде США стало вакантным в пятницу в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

После смерти судьи высшей судебной инстанции пост, назначение на который является пожизненным, должен быть занят. Президенту-республиканцу Дональду Трампу открывается возможность выдвинуть своего кандидата. Затем его должен будет одобрить Сенат Конгресса США, большинство в котором сейчас за республиканцами.

Но, как сообщает ВВС, уже двое сенаторов-республиканцев - Сьюзан Коллинз от штата Мэн и Лиза Мурковски от Аляски - сказали, что они за то, чтобы дать возможность Джо Байдену назначить нового судью, если он выиграет выборы в ноябре.

Напомним, известная защитница прав женщин, судья Верховного суда США Рут Гинзбург умерла 18 сентября.

Трамп призвал Сенат безотлагательно рассмотреть предложенную им кандидатуру на должность судьи Верховного суда, освободилась в связи со смертью судьи Гинзбург.