Трамп назвал ЕС, Россию и Китай торговыми врагами США

Президент США уважает лидеров этих стран, но считает, что они воспользовались Соединенными Штатами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в некотором отношении. Китай - конечно, враг в экономическом плане", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что он не считает эти страны "плохими", а что они просто являются конкурентами США.

"Я уважаю лидеров этих стран. Но в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран входят в НАТО, и они не платят по своим счетам", - заявил президент США.

Напомним, на 16 июля назначена встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Трамп заявил, что у него нет высоких ожиданий от предстоящих переговоров с российским лидером.