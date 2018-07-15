Трамп назвав ЄС, Росію і Китай торговими ворогами США

Президент США поважає лідерів цих країн, але вважає, що вони скористалися Сполученими Штатами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає Європейський союз, Росію і Китай торговими ворогами США. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Я думаю, що у нас багато ворогів. Я думаю, що Європейський союз - ворог, зважаючи на теучитывая, як вони поводяться з нами в торгівлі. Росія наш ворог певною мірою. Китай - звичайно, ворог в економічному плані", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що він не вважає ці країни "поганими", а що вони просто є конкурентами США.

"Я поважаю лідерів цих країн. Але в торговому сенсі вони дійсно скористалися нами, і багато з цих країн входять у НАТО, і вони не платять за своїми рахунками", - заявив президент США.

Нагадаємо, на 16 липня призначена зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Напередодні Трамп заявив, що у нього немає високих очікувань від майбутніх переговорів з російським лідером.