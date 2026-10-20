Трамп напугал избирателей погромами, как во Франции, в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Канзасе выступил с резкой критикой демократов и заявил, что их победа может привести к беспорядкам, подобным происходящим во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

В понедельник вечером Трамп прибыл в Канзас, чтобы поддержать республиканцев, участвующих в выборах. В частности, он агитировал за сенатора Роджера Маршалла, пытающегося переизбраться на второй срок.

Маршалл, врач по специальности, соперничает с кандидатом от Демократической партии Адамом Гамильтоном – пастором методистской церкви. По данным опросов, борьба между ними оказалась внезапно напряженной.

Это важный вызов для республиканцев, ведь Канзас традиционно их поддерживает. В последний раз демократ побеждал на выборах в Сенат от этого штата еще в 1932 году.

До промежуточных выборов в США осталось две недели. Результаты голосования будут определять расстановку сил в Конгрессе, поэтому для партии Трампа особенно важно удержать поддержку избирателей в штатах, где обострилась конкуренция.

Во время митинга президент США затронул тему беспорядков во Франции, где протесты, вызванные ростом стоимости жизни, обострились в течение выходных.

На арене Парк-Сити на большом экране показали сюжет Fox News о французских протестах. После этого Трамп заявил, что события во Франции должны стать предупреждением Соединенным Штатам.

"Если вы хотите увидеть, что стоит на кону в этих выборах, просто посмотрите на происходящее во Франции - когда-то великой нации, которую завоевывают, грабят и сжигают дотла мигранты, джихадисты и коммунисты, ненавидящие христианство и, откровенно говоря, самую западную".

Он продолжил эту точку зрения, заявив, что победа демократов может привести к подобным событиям в Америке.

"Когда вы видите горящие шпили и бурные пожары во Франции, просто помните: именно это радикальные демократы хотят сделать в Америке", – заявил президент США.

Таким образом, Трамп использовал события во Франции как аргумент во внутриполитической борьбе и попытался убедить избирателей, что результаты промежуточных выборов могут иметь серьезные последствия для страны.

Протесты во Франции

Массовые протесты во Франции продолжаются с сентября. Сначала на улицы вышли школьники и работники образования, требовавшие решить проблемы в учебных заведениях. Впоследствии к ним присоединились студенты, профсоюзы и поклонники движения "желтых жилетов".

Среди главных причин недовольства – рост стоимости жизни, высокие цены на энергоносители, проблемы с государственными услугами и требования повысить зарплаты и пенсии.

17 октября протесты переросли в масштабные беспорядки. По данным французского МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 550 тысяч человек, в то время как организаторы заявили о 800 тысячах участников.

В Париже и других городах произошли столкновения с полицией, подверглись и ограбления магазинов. В Лиможе протестующие подожгли историческое здание мэрии, а в Бордо разгромили помещение префектуры.