Трамп наступного тижня може добровільно здатися поліції та сісти у в'язницю, - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп може з'явитися у поліцію з повинною у справі про підрив результатів виборів у 2020 році в штаті Джорджія, та сісти у в'язницю округу Фултон.

За словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів, Трамп, як очікується, зробить це наступного четверга чи п'ятниці, 24 або 25 серпня відповідно.

Команда екс-президента вже зв'язалася з офісом окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс, і очікується, що переговори продовжаться на початку наступного тижня про умови його явки та характер здачі. Інші обвинувачені також зв'язалися з окружним прокурором, розповіли джерела.

Вілліс дав Трампу та іншим фігурантам справи, в якій стверджується, що вони брали участь у схемі рекету та інших злочинах у спробах скасувати результати виборів 2020 року у Джорджії, час до 25 серпня, щоб вони добровільно здалися.

Це майже двотижневе "вікно" для добровільної здачі дало відповідачам час для планування та потенційного звернення до прокурорів, щоб обговорити, як працюватиме цей процес.

Офіційні особи пообіцяли поводитися з Трампом та його соратниками так само, як із будь-яким підсудним. Проте, зазначається в публікації, це може виявитися неможливим через запобіжні заходи, необхідні для колишнього президента, і гучний характер деяких його справ.

Також очікується, що адвокати відповідачів у справі Трампа проведуть переговори з офісом окружного прокурора, щоб узгодити умови звільнення та заставу для своїх клієнтів, відому як заставу згоди, перш ніж вони здадуться та сядуть у в'язницю у Фултоні.

Якщо обвинувачені здадуться без укладеної угоди про заставу, яка має бути схвалена суддею Верховного суду округу Фултон, вони триматимуться під вартою, розповіли адвокати, знайомі з процесом.

Судові справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа вже відкрито кілька справ - так, у квітні Велике журі присяжних визнало його причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А влітку його звинуватили у незаконному використанні та зберіганні секретних документів, за що Трампу загрожує від 20 років ув'язнення.

Детальніше про те, за що судять екс-президента США, та чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.