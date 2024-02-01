Трамп, наступ навесні та "цікаві" місяці війни. Що Буданов розповів західним ЗМІ

Наступ Росії вичерпається навесні. І "тоді почнеться наш"

Російський наступ незабаром зупиниться, залишивши поля бою відкритим для атаки України. Начальник військової розвідки вважає, що цієї весни може розпочатися новий український контрнаступ. За його словами, російський тиск повністю буде вичерпано до "ранньої весни".

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Наразі черга ворога. Він (наступ, - ред.) закінчиться, і тоді почнеться наш", - сказав Буданов.

Україна не проводила великих операцій із закінчення літнього контрнаступу. Поки Росія контратакує, Україна перейшла до стратегії "активної оборони" і будує великі укріплення за своїми лініями, пише The Telegraph.

У ході нинішнього наступу Росія прагне захопити незайняті райони Донецької та Луганської областей, одночасно атакуючи Куп'янськ, Лиман, Бахмут і Авдіївку. Буданов визнає, що збройні сили Москви досягли "деяких успіхів" біля частково оточеного промислового міста Авдіївка на сході, але наполягає, що вони "навіть не близькі" до досягнення своїх цілей.

"Це не те, на що вони очікували, навіть близько", - зазначив він.

Про допомогу з США та Дональда Трампа

Військова допомога Україні заморожена у Конгресі США, і Київ може мати справу з президентом Дональдом Трампом (у разі перемоги на виборах 2024 року, - ред.), який більш симпатизує Москві. Але Буданов не втрачає сну через США.

"Мене це не особливо непокоїть", - заявив голова управління військової розвідки України.

Трамп "досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. І це дуже серйозна риса", - сказав Буданов про колишнього президента, який не приховує свого бажання скоротити підтримку України з боку США і союзники якого у Конгресі виступають проти збільшення допомоги.

Глава військової розвідки ясно дав зрозуміти, що Україна відчайдушно потребує більшої кількості боєприпасів та зброї для стримування російських атак, і відкидає ризик того, що США можуть залишити Україну поза увагою.

"Ми у будь-якому випадку очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп, - ред.) та Республіканська партія є шанувальниками Російської Федерації, - це повна нісенітниця", - сказав Буданов про дебати з приводу допомоги в США.

У січні Трамп писав у соцмережах, що він скоріше довіряє Володимиру Путіну, ніж деяким офіцерам американської розвідки. Як відомо, під час свого президентства він підтримував Путіна, зазначає CNN.

Про чутки з приводу заміни Залужного на Буданова

Будучи головою військової розвідки України, сила якої полягає у зборі розвідувальної інформації та секретних рейдах спецназу, Буданов заробив репутацію людини небагатослівної, але тієї, яка досягає результатів. Його управління заявило про помітні успіхи, включаючи рейди на окупований Крим та напади на російські аеродроми, що завдали Кремлю прикрих ударів.

У ранній кар'єрі Буданов воював і був поранений на передовій на сході України незабаром після того, як Росія вперше вторглася у 2014 році. З того часу він був мішенню Кремля щонайменше 10 разів, і минулого року, можливо, вбивство було близьким. За словами українських та західних чиновників, його дружину було госпіталізовано з отруєнням важкими металами, і багато хто підозрює, що за нападом стоїть Росія.

38-річний Буданов, відомий міцними зв'язками із президентом Володимиром Зеленським, вважається представником нового покоління військових лідерів. У той же час його висловлювання і суспільний імідж викликають критику. Загадкове відео з ним напередодні літнього контрнаступу тепер розглядається як одне з кількох повідомлень чиновників, які призвели до надто завищених очікувань щодо того, чого можуть досягти Збройні сили України.

На тлі чуток про те, що Зеленський може незабаром звільнити популярного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Буданов розглядається як можлива заміна. Він не звертає уваги на такі повідомлення.

"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", - заявив Буданов.

Артилерія та снаряди - військовий пріоритет №1

На тлі запеклих нападів Росії, нестачі боєприпасів та виснажених військ глава української військової розвідки виокремлює один явний пріоритет: посилення підтримки з боку Заходу.

"Нам справді потрібна ця допомога", - сказав Буданов CNN.

Артилерійські системи - гаубиці - у цьому списку на першому місці, оскільки Україні необхідне "різке збільшення" кількості гармат, незалежно від їх віку та типу, оскільки роки бойових дій позначаються на українських далекобійних гарматах.

За його словами, боєприпаси також життєво важливі, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", - додав він.

Україні ніколи не вдавалося перевершити російську вогневу міць в артилерії, а зараз Москва звернулася до Північної Кореї, щоб забезпечити постачання боєприпасів. Журналісти CNN спостерігали, як українські передові частини змушені стріляти зі зброї західного виробництва димовими снарядами замість осколково-фугасних через їхню нестачу.

Україна тримається в небі завдяки БПЛА

Україна тримається у повітрі над лінією фронту, сказав Буданов. Росія постійно навчається на своєму бойовому досвіді, тому спостерігається тенденція ще ширшого використання безпілотних літальних апаратів на полях битв та над ними.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", - зазначив Буданов. Українські соціальні мережі переповнені кадрами з фронту, на яких видно, як дрони ведуть розвідку, атакують і навіть "захоплюють" російських військових у полон, хоча Москва багато в чому використовує ту саму тактику.

Україна активізувала атаки на великі відстані по цілям усередині Росії: повідомлялося про вибухи на об'єктах інфраструктури далеко від українського кордону. Російська влада заявила, що з нового року нібито запобігла десяткам атак українських дронів і ракет.

Про бойові літаки. Україні потрібні не тільки F-16

Коли давні сподівання України на літаки F-16 стали реальністю - пілоти вже тренуються на цих літаках - Буданов повторив нове прохання. Він хоче бачити штурмовики, подібні до американського А-10.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії", - сказав він про старіючі штурмовики.

Незважаючи на те, що А-10 Thunderbolt II вже кілька десятиліть, він прославився майстерністю проти іракської бронетехніки під час першої війни в Перській затоці. Його досі нахвалюють пілоти та американські солдати, незважаючи на те, що Конгрес США прагне зняти його з арсеналів ВПС США.

"Гіпотетичний план" атак по цілях у Росії

За оцінками Буданова, на окупованих територіях перебуває понад півмільйона російських військовослужбовців, але він не бачить великого потенціалу для їхнього прориву на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Однак він вважає, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитись. Відмовившись визнати причетність України до атак дронів у Росії, він заявив, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що до цього плану включені всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - зазначив Буданов.

За його словами, російські громадяни нарешті побачили реальну картину війни.

"Вони бачать нафтобази, що горять, зруйновані будівлі фабрик і заводів і так далі. Це все вигідно", - додав начальник ГУР.

Українські полонені на Іл-76? РФ не надала достатньо доказів

Напередодні Україна та Росія обмінялися сотнями полонених, що стало першим обміном після аварії російського транспортного літака Іл-76. Москва заявила, що Україна збила літак, у якому, за її словами, нібито були десятки українських полонених.

У відповідь Буданов повідомив, що Росія не надала достатніх доказів на підтримку своїх тверджень.

"Якщо все так, як вони кажуть, то перше, що треба було зробити, це показати моторошну картинку. Припустимо, поле завалено трупами. І покажіть це всьому світу", - сказав він.

На кадрах російських державних ЗМІ з місця аварії, геолокованих CNN, видно лише невелику кількість тіл навколо уламків.

Україна врешті-решт переможе. Попереду "цікаві" місяці війни

Буданов твердий у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією, незважаючи на стурбованість щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві та відсутності просування на передовій.

Наступні шість місяців будуть цікавими, зазначив він, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту. На думку Буданова, війна закінчиться лише одним способом.

"Відновленням справедливості - ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого", - сказав він.