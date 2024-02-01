Трамп, наступление весной и "интересные" месяцы войны. Что Буданов рассказал западным СМИ

Наступление России исчерпается к весне. И "тогда начнется наше"

Российское наступление скоро остановится, оставив поля боя открытым для атаки Украины. Начальник военной разведки полагает, что этой весной может начаться новое украинское контрнаступление. По его словам, российский натиск полностью будет исчерпано к "ранней весне".

"Мы делаем ход, враг делает ход. Сейчас очередь врага. Оно (наступление, - ред.) закончится, и тогда начнется наше", - сказал Буданов.

Украина не проводила крупных операций с окончания летнего контрнаступления. Пока Россия контратакует, Украина перешла к стратегии "активной обороны" и строит обширные укрепления за своими линиями, пишет The Telegraph.

В ходе нынешнего наступления Россия стремится захватить оставшиеся незанятые районы Донецкой и Луганской областей, одновременно атакуя Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку. Буданов признает, что вооруженные силы Москвы добились "некоторых успехов" возле частично окруженного промышленного города Авдеевка на востоке, но настаивает, что они "даже не близки" к достижению своих целей.

"Это не то, чего они ожидали, даже близко", - отметил он.

О помощи из США и Дональде Трампе

Военная помощь Украине заморожена в Конгрессе США, и Киев может иметь дело с президентом Дональдом Трампом (в случае победы на выборах 2024 года, - ред.), который больше симпатизирует Москве. Но Буданов не теряет сна из-за США.

"Меня это не особо беспокоит", - заявил глава управления военной разведки Украины.

Трамп "опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта", - сказал Буданов о бывшем президенте, который не скрывает своего желания сократить поддержку Украины со стороны США и союзники которого в Конгрессе выступают против увеличения помощи.

Глава военной разведки ясно дал понять, что Украина отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак, и отвергает риск того, что США могут оставить Украину без внимания.

"Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что (Трамп, - ред.) и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, - это полная чушь", - сказал Буданов о дебатах по поводу помощи в США.

В январе Трамп писал в соцсетях, что он скорее доверяет Владимиру Путину, чем некоторым офицерам американской разведки. Как известно, во время своего президентства он поддерживал Путина, отмечает CNN.

О слухах по поводу замены Залужного на Буданова

Будучи главой военной разведки Украины, сила которой заключается в сборе разведывательной информации и секретных рейдах спецназа, Буданов заработал репутацию человека немногословного, но добивающегося результатов. Его управление заявило о заметных успехах, включая рейды на оккупированный Крым и нападения на российские аэродромы, которые нанесли Кремлю досадные раны.

В ранней карьере Буданов воевал и был ранен на передовой на востоке Украины, вскоре после того, как Россия впервые вторглась в 2014 году. С тех пор он был мишенью Кремля по меньшей мере 10 раз, и в прошлом году, возможно, убийство было близким. По словам украинских и западных чиновников, его жена была госпитализирована с отравлением тяжелыми металлами, и многие подозревают, что за нападением стоит Россия.

38-летний Буданов, известный прочными связями с президентом Владимиром Зеленским, считается представителем нового поколения военных лидеров. В то же время его высказывания и тщательно поддерживаемый общественный имидж вызывают критику. Загадочное видео с ним накануне летнего контрнаступления теперь рассматривается как одно из нескольких сообщений чиновников, которые привели к слишком завышенным ожиданиям относительно того, чего могут достичь Вооруженные силы Украины.

На фоне слухов о том, что Зеленский может вскоре уволить популярного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Буданов рассматривается как возможная замена. Сам он не обращает внимания на такие сообщения.

"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", - заявил Буданов.

Артиллерия и снаряды - военный приоритет №1

На фоне ожесточенных нападений России, нехватки боеприпасов и истощенных войск глава украинской военной разведки выделяет один явный приоритет: усиление поддержки со стороны Запада.

"Нам действительно нужна эта помощь", - сказал Буданов CNN.

Артиллерийские системы - гаубицы - в этом списке на первом месте, поскольку Украине необходимо "резкое увеличение" количества орудий, независимо от их возраста и типа, так как годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.

По его словам, боеприпасы также жизненно важны, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне".

"Не столько качество, сколько количество", - добавил он.

Украине никогда не удавалось превзойти российскую огневую мощь в артиллерии, а сейчас Москва обратилась к Северной Корее, чтобы обеспечить поставки боеприпасов. Журналисты CNN наблюдали, как украинские передовые части вынуждены стрелять из оружия западного производства дымовыми снарядами вместо осколочно-фугасных из-за их нехватки.

Украина держится в небе благодаря БПЛА

Украина держится в воздухе над линией фронта, сказал Буданов. Россия постоянно учится на своем боевом опыте, поэтому наблюдается тенденция еще более широкого использования беспилотных летательных аппаратов на полях сражений и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", - отметил Буданов. Украинские социальные сети переполнены кадрами с фронта на которых видно, как дроны ведут разведку, атакуют и даже "захватывают" российских военных в плен, хотя Москва во многом использует ту же тактику.

Украина активизировала атаки на большие расстояния по целям внутри России: сообщалось о взрывах на объектах инфраструктуры вдали от украинской границы. Российские власти заявили, что с нового года якобы предотвратили десятки атак украинских дронов и ракет.

О боевых самолетах. Украине нужны не только F-16

Когда давние надежды Украины на самолеты F-16 стали реальностью - пилоты уже тренируются на этих самолетах - Буданов повторил новую просьбу. Он хочет видеть штурмовики, подобные американскому А-10.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России", - сказал он о стареющих штурмовиках.

Несмотря на то, что А-10 Thunderbolt II уже несколько десятилетий, он прославился мастерством против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе. Его до сих пор нахваливают пилоты и американские солдаты, несмотря на то, что Конгресс США стремится снять его с арсеналов ВВС США.

"Гипотетический план" атак по целям в России

По оценкам Буданова, на оккупированных территориях находится более полумиллиона российских военнослужащих, но он не видит большого потенциала для их прорыва на линии фронта в краткосрочной перспективе.

Однако он полагает, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил Буданов.

По его словам, теперь российские граждане, наконец, увидели реальную картину войны.

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно", - добавил начальник ГУР.

Украинские пленные на Ил-76? РФ не предъявила достаточно доказательств

Накануне Украина и Россия обменялись сотнями пленных, что стало первым обменом после крушения российского транспортного самолета Ил-76. Москва заявила, что Украина сбила самолет, в котором, по ее словам, якобы находились десятки украинских пленных.

В ответ Буданов сообщил CNN, что Россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений.

"Если все так, как они говорят, то первое, что надо было сделать, это показать жуткую картинку. Допустим, поле завалено трупами. И покажите это всему миру", - сказал он.

На кадрах российских государственных СМИ с места крушения, геолоцированных CNN, видно лишь небольшое количество тел вокруг обломков.

Украина в итоге победит. Впереди "интересные" месяцы войны

Буданов тверд в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность насчет усталости украинских войск, преимущества России во внутреннем военном производстве и отсутствия продвижения на передовой.

Следующие шесть месяцев будут интересными, отметил он, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта. По мнению Буданова, война закончится только одним способом.

"Восстановлением справедливости - вот чем это закончится. Возвращением утраченного", - сказал он.