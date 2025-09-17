Трамп написав листа президенту Польщі Навроцькому, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як пише видання, Білий дім доставив листа від Трампа президенту Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Його вже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.

Зміст листа поки що невідомий.

Також повідомляється, що Кароль Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів у Берлін та Париж.

Там він провів зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.