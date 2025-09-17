ua en ru
Трамп написав листа президенту Польщі Навроцькому, - ЗМІ

Середа 17 вересня 2025 08:29
UA EN RU
Трамп написав листа президенту Польщі Навроцькому, - ЗМІ Фото: президент Польщі Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп передав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому. Документ уже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як пише видання, Білий дім доставив листа від Трампа президенту Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Його вже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.

Зміст листа поки що невідомий.

Також повідомляється, що Кароль Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів у Берлін та Париж.

Там він провів зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Переговори Трампа і Навроцького

Нагадаємо, минулого тижня Трамп і Навроцький провели телефонну розмову. Президенти обговорили атаку дронів РФ на Польщу.

2-3 вересня Кароль Навроцький разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським перебували з офіційним візитом у США.

Під час поїздки польський лідер провів переговори з президентом Дональдом Трампом.

Глава Білого дому запевнив, що не планує виводити американські війська з території Польщі. Ба більше, він заявив про можливість навіть посилення військової присутності США в країні.

