Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну РФ проти України, - Білий дім

Велика кількість країн намагається допомогти президенту США Дональду Трампу завершити війну Росії проти України. Це необхідно зробити на справедливих умовах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив в ефірі Fox News .

У Волца попросили прокоментувати публікацію видання Reuters, яке з посиланням на російські джерела писало про те, що Москва розглядає ОАЕ і Саудівську Аравію як можливе місце зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Радник Трампа зазначив, що він не може нічого підтвердити або спростувати. Також він порадив "бути дуже обережними", слухаючи інформацію неназваних російських джерел.

Волтц нагадав, що президент США ясно висловив своє бажання покласти край війні Росії проти України.

"Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити", - додав він.