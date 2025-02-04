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Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну РФ проти України, - Білий дім

Вашингтон, Вівторок 04 лютого 2025 21:25
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Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну РФ проти України, - Білий дім Фото: Майк Волц, радник президента США з нацбезпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика кількість країн намагається допомогти президенту США Дональду Трампу завершити війну Росії проти України. Це необхідно зробити на справедливих умовах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив в ефірі Fox News.

У Волца попросили прокоментувати публікацію видання Reuters, яке з посиланням на російські джерела писало про те, що Москва розглядає ОАЕ і Саудівську Аравію як можливе місце зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Радник Трампа зазначив, що він не може нічого підтвердити або спростувати. Також він порадив "бути дуже обережними", слухаючи інформацію неназваних російських джерел.

Волтц нагадав, що президент США ясно висловив своє бажання покласти край війні Росії проти України.

"Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити", - додав він.

Трамп заявив про прогрес у врегулюванні війни

Нагадаємо, вчора, 3 лютого, президент США Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

Також Трамп підкреслив, що в питанні врегулювання війни США досягли великого прогресу. Американський президент не пояснив, про що саме йдеться.

До речі, Трамп висловив зацікавленість в українських рідкоземельних металах і допустив можливість обміну ресурсів на допомогу від США.

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