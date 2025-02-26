Трамп наказав скасувати нафтову угоду США з Венесуелою

“Ми скасовуємо поступки, які Джо Байден надав Ніколасу Мадуро щодо нафтової угоди", - написав Трамп у вівторок у соцмережі Truth Social.

У дописі американський президент повідомив, що наказав розірвати угоду, датовану 26 листопада 2022 року, "починаючи з 1 березня, коли була можливість її продовжити".

Трамп заявив, що Венесуела не виконала умови угоди зі США щодо видобутку нафти, і тому вона і буде анульована.

Також він зазначив, що рішення про розірвання угоди пов’язане не лише з порушеннями умов нафтової угоди. За словами Трампа, Каракас не виконує свої зобов’язання щодо повернення мігрантів, яких він "відправив" до США.

Нафтова угода

Bloomberg зазначає, що за цією нафтовою угодою американська компанія Chevron Corp. отримала дозвіл на видобуток і продаж нафти у Венесуелі, попри санкції проти уряду президента Ніколаса Мадуро. За умовами ліцензії, Chevron мала залишити Венесуелу до кінця липня.

Крок Трампа означає посилення обмежень з боку США щодо південноамериканської країни після спірних виборів, які продовжили правління Мадуро, та масштабних репресій проти його політичних опонентів. Втрата Chevron стане серйозним ударом для економічного відновлення Венесуели, яка завдяки допомозі американської компанії збільшила видобуток нафти до понад 1 мільйона барелів на день, пише видання.