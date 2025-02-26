Трамп приказал отменить нефтяное соглашение США с Венесуэлой

"Мы отменяем уступки, которые Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по нефтяной сделке", - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.

В заметке американский президент сообщил, что приказал разорвать соглашение, датированное 26 ноября 2022 года, "начиная с 1 марта, когда была возможность его продлить".

Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти, и поэтому оно и будет аннулировано.

Также он отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий нефтяной сделки. По словам Трампа, Каракас не выполняет свои обязательства по возвращению мигрантов, которых он "отправил" в США.

Нефтяная сделка

Bloomberg отмечает, что по этой нефтяной сделке американская компания Chevron Corp. получила разрешение на добычу и продажу нефти в Венесуэле, несмотря на санкции против правительства президента Николаса Мадуро. По условиям лицензии, Chevron должна была покинуть Венесуэлу до конца июля.

Шаг Трампа означает усиление ограничений со стороны США в отношении южноамериканской страны после спорных выборов, которые продлили правление Мадуро, и масштабных репрессий против его политических оппонентов. Потеря Chevron станет серьезным ударом для экономического восстановления Венесуэлы, которая благодаря помощи американской компании увеличила добычу нефти до более 1 миллиона баррелей в день, пишет издание.