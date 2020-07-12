Трамп надел защитную маску впервые с начала пандемии

Президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску во время посещения военно-медицинского центра им. Уолтера Рида вблизи Вашингтона. Ранее американский президент не надевал средств индивидуальной защиты публично.

Об этом сообщает CBC.

Трамп для посещения госпиталя, где лежат американские военные, получившие ранения в ходе боевых действий, выбрал маску темно-синего цвета с золотой президентской печатью.

"Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место", - заявил он.

Отметим, за последние сутки в Соединенных Штатах было подтверждено 67 149 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала эпидемии.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в США диагностировали более 3,2 миллиона случаев заболевания. Количество погибших превышает 134 тысячи.