Трамп одягнув захисну маску вперше з початку пандемії

Президент США Дональд Трамп вперше публічно надів медичну маску під час відвідування військово-медичного центру ім. Уолтера Ріда поблизу Вашингтона. Раніше американський президент не одягав засобів індивідуального захисту публічно.

Про це повідомляє CBC.

Трамп для відвідування госпіталю, де лежать американські військові, які отримали поранення в ході бойових дій, вибрав маску темно-синього кольору із золотою президентської печаткою.

"Я думаю, це чудово - носити маску. Я ніколи не був проти масок. Але всьому свій час і місце", - заявив він.

Відзначимо, за останню добу в Сполучених Штатах було підтверджено 67 149 випадків зараження коронавірусом, це рекордний показник з початку епідемії.

Нагадаємо, з початку епідемії COVID-19 у США діагностували понад 3,2 мільйона випадків захворювання. Кількість загиблих перевищує 134 тисячі.