Трамп "мухлює" з хот-догами та "мітить" собою все навкруги, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп дедалі активніше переносить власний бренд у державний простір. А під час перебування у власному гольф-клубі президент, за даними журналістів, навіть виставляє Секретній службі рахунки за хот-доги.

Дональд Трамп давно перетворив власне ім'я на торгову марку: його прізвище десятиліттями красується на готелях, гольф-клубах, нерухомості та різноманітних товарах. Однак під час другого президентського терміну ця практика дедалі помітніше поширюється і на державну сферу.

The Washington Post зібрав перелік державних об'єктів і предметів, на яких адміністрація Трампа розмістила його ім'я або зображення. До нього увійшли федеральні будівлі, офіційні документи та інші елементи державної символіки. Навіть перепустки до Національних парків!

Паспорт із портретом Трампа (фото: US State Department)

Один із найпомітніших прикладів - пам'ятна монета номіналом 1 долар, випущена до 250-річчя США. На її лицьовому боці зображений Трамп, а сама монета продається у наборах по 25 і 100 штук.

Монета номіналом 1 долар Монетного двору США (фото: US Mint)

Таким чином, президентське обличчя опинилося на предметі, який формально є частиною американської грошової системи, хоча монета випущена саме як пам'ятний предмет. Її поява вже стала частиною ширшої дискусії про те, наскільки далеко Трамп заходить у просуванні власного імені за допомогою державних ресурсів.

Але на цьому перелік не закінчується.

Як пише The Washington Post, ім'я та зображення Трампа за його другого президентства з'являлися на низці федеральних об'єктів. Окремі рішення щодо перейменування або оформлення державних установ також викликали суперечки, оскільки критики вважають їх проявом персоналізації державних інституцій.

Інститут миру з ім'ям Трампа (фото: GettyImages)

І на тлі цього особливо показовою виглядає історія, яку розповіло The Daily Beast.

За даними видання, коли Трамп грає у гольф у своєму Trump National Golf Club у Вірджинії, він регулярно замовляє хот-доги для співробітників Секретної служби, які його охороняють. Однак замість того, щоб пригостити охоронців власним коштом, Трамп, як стверджується, доручає клубу виставляти рахунок самій Секретній службі.

Тобто навіть звичайний перекус для президентської охорони в цій історії перетворюється на витрати державного бюджету на території власного бізнесу президента, який є мільярдером.

Видання також нагадує про масштабні державні витрати, пов'язані з поїздками Трампа до його приватних гольф-клубів. Лише за перші десять місяців попереднього року такі витрати становили близько 71 млн доларів.